Срочнооо!! Найдите в тексте причастные обороты и выпишите срадательные причастия и разберите их по составу Вот текст:Я с детства был привязан к природе, потому что во мне жило стремление к миру и тишине. В тихие весенние ноч...

Русский язык

Срочнооо!! Найдите в тексте причастные обороты и выпишите срадательные причастия и разберите их по составу Вот текст:Я с детства был привязан к природе, потому что во мне жило стремление к миру и тишине. В тихие весенние ночи я просыпаюсь на сеновале. Меня будит бодрый петушиный крик как бы у самого уха. Душисто пахнет сено. Ласточки- касатки снуют над самой головой, ныряют в открытые, освещенные3 солнцем ворота и исчезают в сверкающем безбрежном пространстве. В прорвавшемся солнечном луче плавают золотые пылинки. Тиха и извилиста речка, протекавшая в укрытых ивняком и ольховником берегах. Чудесными, полными сказочных тайн казались мне в детстве родные уголки, душистые поляны, заросшие земляникой. В лесу и в поле я учился видеть и слышать. Я слышал, как распускаются цветы и травы, учел находить душистые ягоды, скрывавшиеся в тени кустарников. С бьющимся3 сердцем ходил я по земле, украшенной зеленью и цветами. ( По И. Соколову – Микитову)

Автор: Гость