Срочноооооооооооооооооооооооооооо помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 21 ЗАДАНИЕ НА ФОТОГРАФИИИ

Алгебра
Срочноооооооооооооооооооооооооооо помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 21 ЗАДАНИЕ НА ФОТОГРАФИИИ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде так...........
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста!!!номер 238. Заранее огромнейшее спасибо!!!
Ответить
Математика
Два теплохода вышли из двух портов на встречу друг другу .первый проходил 180кл в день ,второй 220 км .на какой день они встретятся,если расстояние...
Ответить
Математика
Второй и третий номер сделайте Плиз!!!!
Ответить
Русский язык
срочно надо фонетический разбор слова заяц
Ответить
Русский язык
Сколько слогов в слове чай
Ответить