Два теплохода вышли из двух портов на встречу друг другу .первый проходил 180кл в день ,второй 220 км .на какой день они встретятся,если расстояние между портами 1900?

Математика

Два теплохода вышли из двух портов на встречу друг другу .первый проходил 180кл в день ,второй 220 км .на какой день они встретятся,если расстояние между портами 1900?

Автор: Гость