Два теплохода вышли из двух портов на встречу друг другу .первый проходил 180кл в день ,второй 220 км .на какой день они встретятся,если расстояние между портами 1900?

Математика
Два теплохода вышли из двух портов на встречу друг другу .первый проходил 180кл в день ,второй 220 км .на какой день они встретятся,если расстояние между портами 1900?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)180+220=400(км/день)вместе 2)1900/400=4,75≈5день
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