Звуко- буквенный разбор слов : школа , кролик , страна и радость

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Звуко- буквенный разбор слов : школа , кролик , страна и радость
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
шко́ла→[школа]В слове «шко́ла»: слогов—2 (шко-ла), букв—5, звуков—5:ш→[ш]:согласный, непарный глухой, непарный твёрдый к→[к]:согласный, парный глухой, парный твёрдый о→[о]:гласный л→[л]:согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый а→[а]:гласный Рекомендованные переносы: школа

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