Привидите примеры, подтверждающие важность сохранения в природе рептилий. Какие ??еры этому способствуют?

Биология
Привидите примеры, подтверждающие важность сохранения в природе рептилий. Какие ??еры этому способствуют?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из яда змей делают сильные лекарства, вообще-то всё.
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