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Е*4=28 7*с=35 7*в=28
Математика
Е*4=28 7*с=35 7*в=28
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е*4=28 е=28:4 е=7 7*с=35 с=35:7 с=5 7*в=28 в=28:7 в=4
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