Объясните почему жизнь грибов и животных невозможна без растений

Биология
Объясните почему жизнь грибов и животных невозможна без растений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растения это автотрофы,те получают из неорганических веществ органические.А именно это фотосинтез при помощи солнечного света и углекислого газа продуцируют кислород,чем дышат животные
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