Объясните почему жизнь грибов и животных невозможна без растений
Биология
Объясните почему жизнь грибов и животных невозможна без растений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растения это автотрофы,те получают из неорганических веществ органические.А именно это фотосинтез при помощи солнечного света и углекислого газа продуцируют кислород,чем дышат животные
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Геометрия
Геометрия.на сторонах треугольника abc (рис 253) отметили точки e и f так, что угол 1 равен углу 2. докажите, что угол 3 равен углу 4
Английский язык