Ты понимаешь значение слова столица? составь с ним и запиши предложение. Назови в ??ём страну в котором ты живёшь. Какие правила письма используешь при записи?
Русский язык
Ты понимаешь значение слова столица? составь с ним и запиши предложение. Назови в ??ём страну в котором ты живёшь. Какие правила письма используешь при записи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Москва - столица Российской Федерации.
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