Ты понимаешь значение слова столица? составь с ним и запиши предложение. Назови в ??ём страну в котором ты живёшь. Какие правила письма используешь при записи?

Русский язык

Ты понимаешь значение слова столица? составь с ним и запиши предложение. Назови в ??ём страну в котором ты живёшь. Какие правила письма используешь при записи?

Автор: Гость