Отдельные предприятия и граждане стремятся уклониться от уплаты налогов. Что зас??авляет их так поступать? Выскажи свое отношение к затронутой проблеме.

Гость: Гость:

Те граждане и предприятия, которые не платят налоги, нарушают законодательство. Они руководствуются тем, что государство никогда не узнает об их доходах, и потому налоги платить совсем не обязательно. Это неправильно, потому, что каждый налогоплательщик у государства на учете, и все-равно настанет час оплаты, но уже со штрафами, пенями и неустойками (возможно даже через суд). С государством игры плохи, это точно. Человек, который не платит налоги со своей зарплаты, т.е. получает ее «черную», «в конверте», не может рассчитывать в дальнейшем на пенсию, которая рассчитывается и начисляется от размера отчислений, сделанных в работоспособном возрасте. А в свете сегодняшних событий, этот гражданин не сможет еще и получит кредит в банке, так как банк каждый банк имеет доступ к базе Пенсионного фонда и ИФНС.