В 2ящиках 85 кг моркови.после того как из каждого ящика взяли одинаковое количество моркови в 1 осталось 14 а во 2, 21кг
Математика
В 2ящиках 85 кг моркови.после того как из каждого ящика взяли одинаковое количество моркови в 1 осталось 14 а во 2, 21кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сначала добавляем морковь что осталась ( 14кг + 21кг = 35кг ) затем от всей моркови вычитаем ту оставшуюся ( 85кг - 35кг = 50кг ) с этого понимаем , что из двух ящиков забрали 50 кг , так как в условии указано, что моркови взяли одинаковое количество ( 50 кг / 2 = 25 кг) в первом ящике сначала было 39 кг , а во втором 46 кг .
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