Морфологический разбор (корень,суффикс и т.п.) эти слов ,пж: Автомобиль ,дорожный,паровоз,временно.
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Морфологический разбор (корень,суффикс и т.п.) эти слов ,пж: Автомобиль ,дорожный,паровоз,временно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автомобиль - авто и мобиль "корень" окончание нулевое Дорожный - дорож "корень" н "суффикс" ый "окончание" Паровоз - пар "корень" о "суффикс" воз "корень" окончание нулевое Временно - врем "корень"ен "суффикс" н " суффикс" о "суффикс" окончание нулевое
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