Помогите,пожалуйста! Замени глаголы близкими по значению. Дует тёплый ветерок. Исчезает последний снег в лесу. Звери чувствуют приближение весны. Высоко в небе парит орёл. Слова для замены: веять,реять,чуять,таять.

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Помогите,пожалуйста! Замени глаголы близкими по значению. Дует тёплый ветерок. Исчезает последний снег в лесу. Звери чувствуют приближение весны. Высоко в небе парит орёл. Слова для замены: веять,реять,чуять,таять.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Веет тёплый ветерок.Тает последний снег в лесу.Звери чуят приближение весны.Высоко в небе реет орёл.Помоему так...
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