Помогите,пожалуйста! Замени глаголы близкими по значению. Дует тёплый ветерок. Исчезает последний снег в лесу. Звери чувствуют приближение весны. Высоко в небе парит орёл. Слова для замены: веять,реять,чуять,таять.

Русский язык

Помогите,пожалуйста! Замени глаголы близкими по значению. Дует тёплый ветерок. Исчезает последний снег в лесу. Звери чувствуют приближение весны. Высоко в небе парит орёл. Слова для замены: веять,реять,чуять,таять.

Автор: Гость