Вскоре заяц заметил движение моей руки и вдруг пропал. Сделайте морфологический разбор всех существительных Помогите

Гость: Гость:

Начальная форма: ЗАЯЦ Часть речи: существительное Грамматика: единственное число, именительный падеж, мужской род, одушевленное Формы: заяц, зайца, зайцу, зайцем, зайце, зайцы, зайцев, зайцам, зайцами, зайцах Начальная форма: ВСКОРЕ Часть речи: наречие Грамматика: Формы: вскоре. Начальная форма: ЗАМЕТИТЬ Часть речи: глагол в личной форме Грамматика: действительный залог, единственное число, мужской род, непереходный, прошедшее время, совершенный вид Формы: заметить, заметил, заметила, заметило, заметили. Начальная форма: ДВИЖЕНИЕ Часть речи: существительное Грамматика: единственное число, именительный падеж, неодушевленное, средний род Формы: движение, движенье, движения, движенья, движению, движенью. Начальная форма: МОЙ Часть речи: местоименное прилагательное Грамматика: единственное число, женский род, неодушевленное, одушевленное, родительный падеж Формы: мой, моего, моему, моим, моём, моя, моей, мою, моё, мои, моих, моими Начальная форма: РУКА Часть речи: существительное Грамматика: единственное число, женский род, неодушевленное, родительный падеж Формы: рука, руки, руке, руку, рукой, рукою, рук, рукам, руками, руках Начальная форма: И Часть речи: междометие Грамматика: Формы: и Начальная форма: ВДРУГ Часть речи: наречие Грамматика: Формы: вдруг Начальная форма: ПРОПАСТЬ Часть речи: глагол в личной форме Грамматика: действительный залог, единственное число, мужской род, переходный, прошедшее время, совершенный вид Формы: пропасть, пропал, пропала, пропало, пропали, пропаду, пропадём