Напишите письмо в редакцию какого нибудь журнала или газеты. В каждом предложении должны быть вводные слова. Не менее 15-ти предложений. Пожалуйста срочно надо))45 баллов

Гость: Гость:

(пишет фото-модель) Здравствуйте мои дорогие друзья! Я рада писать это письмо-совет для вас! Как вы и знаете, в этом письме я расскажу о том как стать знаменитой! И так чтоб стать знаменитой конечно нужно иметь хобби. Например я с 5 лет занималась фото показами. Я очень любила примерять наряды и позировать. Я старалась чтобы было всё совершенно. Каждая фотография для меня это картина или пейзаж! Позже, расскажу вам историю: одна фотография, (когда мне ещё не было 5 мне было 3 годика) которая была снята моей мамой казалась в одной из документов её работы. Подруга моей мамы была фото-моделью и она увидела эту фотографию для неё я была как будто "Мис вселенная красоты". Она всё начала расспрашивать у моей мамы. Так я и попала на фото-студию. Если вы хотите стать знаменитой, просто найдите свой талант и поставь цель. Беги и не останавливаяся от цели С вами была Мис Моргарен Твист (это вымышленная девушка) и всем удачи! Пока!