Веревку длиной 20 метров разрезали на 3 равные части Какова длина каждой части
Математика
Веревку длиной 20 метров разрезали на 3 равные части Какова длина каждой части
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20:3=6 2\3 Делишь всю длину верёвки на 3 и всо
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