помогите плиз на двух опытных участках вырастили картофель площадь первого участка 200м2 а второго 300м2 с первого участка собрали 1500 кг картофеля меньше чем со второго сколько килограммов картофеля собрали с каждого участка ...
Математика
помогите плиз на двух опытных участках вырастили картофель площадь первого участка 200м2 а второго 300м2 с первого участка собрали 1500 кг картофеля меньше чем со второго сколько килограммов картофеля собрали с каждого участка если с каждого участка если с каждого квадратного метра собирали по ровну
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х/200=(х+1500)/300 Х=2(х+1500)/3 Х=2/3х+1000 1/3х=1000 Х=3000
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