помогите плиз на двух опытных участках вырастили картофель площадь первого участка 200м2 а второго 300м2 с первого участка собрали 1500 кг картофеля меньше чем со второго сколько килограммов картофеля собрали с каждого участка ...

Математика

помогите плиз на двух опытных участках вырастили картофель площадь первого участка 200м2 а второго 300м2 с первого участка собрали 1500 кг картофеля меньше чем со второго сколько килограммов картофеля собрали с каждого участка если с каждого участка если с каждого квадратного метра собирали по ровну

Автор: Гость