Дождь пошел и не проходит, Дождь, дождь. Дождь идет, хотя не ходит Дождь, дождь. Он п??охожим хлещет в лица, Дождь, дождь. (А. Барто) Почему автор повторяет в предложении несколько раз слово дождь?

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Дождь пошел и не проходит, Дождь, дождь. Дождь идет, хотя не ходит Дождь, дождь. Он п??охожим хлещет в лица, Дождь, дождь. (А. Барто) Почему автор повторяет в предложении несколько раз слово дождь?

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