Y=5x2+6x−19 Найдите координаты вершины параболы . Очень нужно .
Алгебра
Y=5x2+6x−19 Найдите координаты вершины параболы . Очень нужно .
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Гость:
(-6/10;-104/5) координаты параболы x y
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