Определите графические координаты вершины Костюшко
География
Определите графические координаты вершины Костюшко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Координаты: 36°27′ ю. ш. 148°16′ в. д
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В 2ящиках 85 кг моркови.после того как из каждого ящика взяли одинаковое количество моркови в 1 осталось 14 а во 2, 21кг
Математика
помогите плиз на двух опытных участках вырастили картофель площадь первого участка 200м2 а второго 300м2 с первого участка собрали 1500 кг картофел...
Русский язык