За неделю лиса может съесть трех зайцев и двух куриц .сколько зайцев съест лиса за 3 недели. Какой должен быть вопрос у задачи, если её можно решить так: 3 + 2 = 5? записать вопрос к решенной задаче

Русский язык
За неделю лиса может съесть трех зайцев и двух куриц .сколько зайцев съест лиса за 3 недели. Какой должен быть вопрос у задачи, если её можно решить так: 3 + 2 = 5? записать вопрос к решенной задаче
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За три недели лиса съест 9 зайцев т.к. 3*3=9 или 3+3+3=9 сколько животных съест лиса за 1 неделю?
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