За неделю лиса может съесть трех зайцев и двух куриц .сколько зайцев съест лиса за 3 недели. Какой должен быть вопрос у задачи, если её можно решить так: 3 + 2 = 5? записать вопрос к решенной задаче

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За неделю лиса может съесть трех зайцев и двух куриц .сколько зайцев съест лиса за 3 недели. Какой должен быть вопрос у задачи, если её можно решить так: 3 + 2 = 5? записать вопрос к решенной задаче

Автор: Гость