За неделю лиса может съесть трех зайцев и двух куриц .сколько зайцев съест лиса за 3 недели. Какой должен быть вопрос у задачи, если её можно решить так: 3 + 2 = 5? записать вопрос к решенной задаче
Русский язык
За неделю лиса может съесть трех зайцев и двух куриц .сколько зайцев съест лиса за 3 недели. Какой должен быть вопрос у задачи, если её можно решить так: 3 + 2 = 5? записать вопрос к решенной задаче
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За три недели лиса съест 9 зайцев т.к. 3*3=9 или 3+3+3=9 сколько животных съест лиса за 1 неделю?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Обществознание
Отдельные предприятия и граждане стремятся уклониться от уплаты налогов. Что зас??авляет их так поступать? Выскажи свое отношение к затронутой проб...