Небольшой рассказ от имени птиц на тему весенние хлопоты

Гость: Гость:

(от лица птицы) Наступила весна и пришла необходимость строить гнезда, для того чтобы вывести птенцов.А потом, когда появиться потомство, нужно будет добывать корм и следить за соседским котом Васькой, чтобы он не съел птенчиков. Когда птенцы подрастут, их необходимо будет научить летать.Сколько забот у родителей, но это приятные хлопоты!