Небольшой рассказ от имени птиц на тему весенние хлопоты
Окружающий мир
Небольшой рассказ от имени птиц на тему весенние хлопоты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(от лица птицы) Наступила весна и пришла необходимость строить гнезда, для того чтобы вывести птенцов.А потом, когда появиться потомство, нужно будет добывать корм и следить за соседским котом Васькой, чтобы он не съел птенчиков. Когда птенцы подрастут, их необходимо будет научить летать.Сколько забот у родителей, но это приятные хлопоты!
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