Проверочные слова... гнезда-?,слезы-?, щеки-?,осы-?,скалы-?,стрелы-?
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Проверочные слова... гнезда-?,слезы-?, щеки-?,осы-?,скалы-?,стрелы-?
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Гнездо-гнезда, слеза-слезы, щека-щеки, оса-осы, скала-скалы, стрела-стрелы
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