Геометрия.на сторонах треугольника abc (рис 253) отметили точки e и f так, что угол 1 равен углу 2. докажите, что угол 3 равен углу 4

Геометрия

Геометрия.на сторонах треугольника abc (рис 253) отметили точки e и f так, что угол 1 равен углу 2. докажите, что угол 3 равен углу 4

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