Геометрия.на сторонах треугольника abc (рис 253) отметили точки e и f так, что угол 1 равен углу 2. докажите, что угол 3 равен углу 4
Геометрия
Геометрия.на сторонах треугольника abc (рис 253) отметили точки e и f так, что угол 1 равен углу 2. докажите, что угол 3 равен углу 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов любого треугольника 180° В треугольнике ВЕF ∠2+∠4+∠B=180° ⇒ ∠4 = 180° - ∠2 - ∠В В треугольнике АВС ∠1+∠3+∠В=180° ⇒ ∠3 = 180° -∠1 -∠В Правые части равны , значит равны и левые ∠3=∠4.
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