Помогите сделать упр 3 и 4
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Помогите сделать упр 3 и 4
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Номер 3 1 u 2 e 3 a 4 u 5 oo 6 e 7 e 8 e 9 е 10 oo 11 oo 12 a 13 e 14 a 15 oo номер 4 2 I like school 3 i have got a black bag 4 I can speak english 5 I can write and draw 6 My teacher is nice 7 we read books in the lesson
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