Как ты понимаешь это название "цветок на земле"

Литература
Как ты понимаешь это название "цветок на земле"
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Гость:
Это что-то очень красивое, или очень редкое
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