X:163=1 пожалуйста,решите уравнение

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Х:163=1. Раз х это делимое, узнаем чему оно равно умножив значение частного (1) на делитель (163). Решение: Х:163=1 Х=1×163 Х=163 (корень подчеркивай одной чертой) 163:163=1 1=1