X:163=1 пожалуйста,решите уравнение

Математика
X:163=1 пожалуйста,решите уравнение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х:163=1. Раз х это делимое, узнаем чему оно равно умножив значение частного (1) на делитель (163). Решение: Х:163=1 Х=1×163 Х=163 (корень подчеркивай одной чертой) 163:163=1 1=1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Объясните почему жизнь грибов и животных невозможна без растений
Ответить
Литература
Как ты понимаешь это название "цветок на земле"
Ответить
Биология
В каком издании размещина информацыя о дико растущих растениях нахдящихся под уг??озой
Ответить
Геометрия
Геометрия.на сторонах треугольника abc (рис 253) отметили точки e и f так, что угол 1 равен углу 2. докажите, что угол 3 равен углу 4
Ответить
Английский язык
Помогите сделать упр 3 и 4
Ответить