Как продолжить стих "листья в поле пожелтели, и кружатся, и летят; лиш в бору поникши ели
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Как продолжить стих "листья в поле пожелтели, и кружатся, и летят; лиш в бору поникши ели
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листья в поле пожелтели, И кружатся и летят; Лишь в бору поникши ели Зелень мрачную хранят. Под нависшею скалою Уж не любит, меж цветов, Пахарь отдыхать порою От полуденных трудов. Зверь отважный поневоле Скрыться где-нибудь спешит. Ночью месяц тускл и поле Сквозь туман лишь серебрит. P.s написал Лермонтов
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