Как продолжить стих "листья в поле пожелтели, и кружатся, и летят; лиш в бору поникши ели

Гость: Гость:

Листья в поле пожелтели, И кружатся и летят; Лишь в бору поникши ели Зелень мрачную хранят. Под нависшею скалою Уж не любит, меж цветов, Пахарь отдыхать порою От полуденных трудов. Зверь отважный поневоле Скрыться где-нибудь спешит. Ночью месяц тускл и поле Сквозь туман лишь серебрит. P.s написал Лермонтов