Запиши назви двох віршів та їх авторів які ти читав(читала) на уроці літературного читання

Литература
Запиши назви двох віршів та їх авторів які ти читав(читала) на уроці літературного читання
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Автор: Гость
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Гость:
Вообще, какой сложный вопрос, даже не знаю как на него ответитьхD
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