сроочно пожалуйста решите умоляю мне это дали а я не пойму как делать и если не решу то 2 в четверти срочно пожалуйста, там нужно вставить нужные формы глаголов

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сроочно пожалуйста решите умоляю мне это дали а я не пойму как делать и если не решу то 2 в четверти срочно пожалуйста, там нужно вставить нужные формы глаголов

Автор: Гость