сроочно пожалуйста решите умоляю мне это дали а я не пойму как делать и если не решу то 2 в четверти срочно пожалуйста, там нужно вставить нужные формы глаголов

Английский язык
сроочно пожалуйста решите умоляю мне это дали а я не пойму как делать и если не решу то 2 в четверти срочно пожалуйста, там нужно вставить нужные формы глаголов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эх, что ж ты не учился-то) 1) b 2) b 3) d 4) a 5) d 6) b 7) b 8) b 9) d 10) b
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