В прямоугольной трапеции острый угол 60 гр большая боковая сторона и большее основание равны 20 см. найти меньшее основание

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Дана прямоугольная трапеция ABCD, где угол D равен 60 градусам, AD=CD=20 см. Найти: BC Проведем высоту CK на сторону AD, получим треугольник CDK. В нем угол D равен 60 градусам, значит, угол C равен 30 градусам. Сторона, лежащая напротив угла в 30 градусов, равна половине гипотенузы. Гипотенуза - CD, а сторона, лежащая напротив угла в 30 градусов, - KD. Отсюда KD=20:2=10 см. AD=AK+KD, AK=AD-KD, т.е. AK=20-10=10 см. AK=BC, BC=10 см Ответ: 10 см