Срооочно! 516 помогите решить
Математика
Срооочно! 516 помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какое обозначение у скорости? - м/с, т.е за 1 секунду Шарик пробегает 10 метров, а Мурка только 7 метров. Когда Шарик догоняет Мурку это означает, что каждую секунду расстояние между ними уменьшается (-) (сокращается) на 3 метра. Через t секунд расстояние между ними будет: 30-t(10-7)=30-3t Когда они разбегаются, это означает, что расстояние между ними увеличивается(+) на 17 метров. В этом случае через t секунд расстояние между ними будет: 30+t(10+7)=30+17t
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