Можно ли прямоугольник 4 *8 клеток разрезать на две части по сторонам клеток так , ч??обы из них можно было составить квадрат ?

Математика

Можно ли прямоугольник 4 *8 клеток разрезать на две части по сторонам клеток так , ч??обы из них можно было составить квадрат ?

Автор: Гость