Можно ли прямоугольник 4 *8 клеток разрезать на две части по сторонам клеток так , ч??обы из них можно было составить квадрат ?

Математика
Можно ли прямоугольник 4 *8 клеток разрезать на две части по сторонам клеток так , ч??обы из них можно было составить квадрат ?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, режь поперёк. ----|---- |. | | |. | | |. | | |----|---- |
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