Решите пж номер 482 спасибо
Математика
Решите пж номер 482 спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9= 1+8,2+7,3+6,4+5,5+4,6+3,7+2,8+1 тоесть 18, 27, 36, 45, 54,63,72,81
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