В какие группы по составу можно объединить данные слова? назовите часть слов,кото??ая их объединяет.белый,побелеть,белизна,голубенький,покраснеть,желтизна,беленький,желтый

Русский язык

В какие группы по составу можно объединить данные слова? назовите часть слов,кото??ая их объединяет.белый,побелеть,белизна,голубенький,покраснеть,желтизна,беленький,желтый

Автор: Гость