В какие группы по составу можно объединить данные слова? назовите часть слов,кото??ая их объединяет.белый,побелеть,белизна,голубенький,покраснеть,желтизна,беленький,желтый
Русский язык
В какие группы по составу можно объединить данные слова? назовите часть слов,кото??ая их объединяет.белый,побелеть,белизна,голубенький,покраснеть,желтизна,беленький,желтый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прилагательные: белый, жёлтый. Глаголы: побелеть, покраснеть. Существительные: белизна, желтизна. Прилагательные с учменьшительно-ласкательным суффиксом: голубенький, беленький.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика