В какие группы по составу можно объединить данные слова? назовите часть слов,кото??ая их объединяет.белый,побелеть,белизна,голубенький,покраснеть,желтизна,беленький,желтый

Русский язык
В какие группы по составу можно объединить данные слова? назовите часть слов,кото??ая их объединяет.белый,побелеть,белизна,голубенький,покраснеть,желтизна,беленький,желтый
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прилагательные: белый, жёлтый. Глаголы: побелеть, покраснеть. Существительные: белизна, желтизна. Прилагательные с учменьшительно-ласкательным суффиксом: голубенький, беленький.
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