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РЕШИТЕ УРОВНЕНИЕ 1,7x+0,2x=38
Математика
РЕШИТЕ УРОВНЕНИЕ 1,7x+0,2x=38
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.7x+0.2x=38. 1.9x=38. X=38:1.9 x=20
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