Надо упр 64 пллииииииииииизззззз
Русский язык
Надо упр 64 пллииииииииииизззззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Счастливый Серёжка вприпрыжку сбежал по лестнице у мальчугана праздник. В его тетрадке по русскому языку стоит пятёрка за диктовку. Дома Серёжка сообщил папе про пятёрку. Папа радостно улыбнулся и спросил, как Серёдке это удалось. Мальчик рассказал, что сидит с Ниной, она пишет без ошибок. Папа грустно посмотрел на Серёжку и сказал, что он принёс домой чужую пятёрку.
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