Септік жалғау слова МҮШЕЛ
Қазақ тiлi
Септік жалғау слова МҮШЕЛ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атау:кім не-мүшел ілік:кімнің ненің -мүшелінің барыс:кімге неге:мүшелге табыс:кімді нені-мүшелді жатыс:кімде неде-мүшелде шығыс:кімнен неден:мүшелден көмектес:кіммен немен -мүшелмен
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу! В магазине привезли 12 одинаковых ящиков слив.За день про??али 69 кг слив, после чего осталось 27 кг слив. Сколько килогр...
Математика
За,первый,день,продали,11/27,огурцов,завезенной,партии,огурцов,за2,день,5/8,остачи,а,з??3,остальное,за,какой,день,было,продано,больше,огурцов
Обществознание
Математика
По какому признаку можно разбить выражения на две группы? 54+6. 78+2. 37+3. 26+2. 69+1. 34+5. 62+6. 75+5 и какие числа будут четными а какие не чет...