Во сколько раз больше: помогите прошу

Гость: Гость:

2)в 1 дм=10см=100мм 1дм больше 1мм в 100 раз 4)10м=10х100см=1000х10мм=10000мм 10м больше 1 мм в 10000 раз 6) 1км=1000м=1000х100см=100000см=100000х10мм=1000000мм 1км больше 1мм в 1000000раз 8)1м больше 1 см в 100 раз 10) 100 м=100х100=10000см 100м больше 1 см в 10000раз 12) 1м больше 1 дм в 10 раз 14) 100м= 100х10=1000дм 100м больше 1 дм в 1000раз 16) 1км больше 1м в 1000раз