Произведение чисел 48 и 8 уменьшить на частное этих же чисел
Математика
Произведение чисел 48 и 8 уменьшить на частное этих же чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48 / 8 = 6 - частное 48 * 8 = 384 - произведение 384 - 6 = 378
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