Актуальна ли повесть капитанская дочка в наши дни(чем? И почему?)

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Конечно актуальна! В произведении главными является тема чести, совести, любви, дружбы, человеческих отношений. А это вечные темы! Даже в самые трудные дни, когда спросить совета не у кого, Петр и Мария стойко выносят все тяготы смутного времени. Это произведение может служить хрестоматийным образцом поведения для молодых не знающих жизни людей!