Актуальна ли повесть капитанская дочка в наши дни(чем? И почему?)

Литература
Актуальна ли повесть капитанская дочка в наши дни(чем? И почему?)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно актуальна! В произведении главными является тема чести, совести, любви, дружбы, человеческих отношений. А это вечные темы! Даже в самые трудные дни, когда спросить совета не у кого, Петр и Мария стойко выносят все тяготы смутного времени.  Это произведение может служить хрестоматийным образцом поведения для молодых  не знающих жизни людей!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Кто из писателей интересовал юного лермонтова?
Ответить
Математика
РЕШИТЕ УРОВНЕНИЕ 1,7x+0,2x=38
Ответить
Математика
Во сколько раз больше: помогите прошу
Ответить
Математика
Допоможіть,скласти задачу за виразом 40-(23+7) ,70 62 48 +23
Ответить
Математика
Произведение чисел 48 и 8 уменьшить на частное этих же чисел
Ответить