Что такое зинит и как это солнце в зените

География
Что такое зинит и как это солнце в зените
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это значит, что солнце светит на землю под максимальным углом (90 градусов).
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