Вечером по морю пронеслась небольшая яхта подчеркните главные члены предложения и обстоятельство
Русский язык
Вечером по морю пронеслась небольшая яхта подчеркните главные члены предложения и обстоятельство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вечером по морю пронеслась небольшая яхта. Главные члены: пронеслась (сказ.) яхта (подлеж.) Обстоятельства: (когда?) вечером, (где? по чему?) по морю.
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