SSSSSSSOS РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! нужно написать их и решить как умножения с натуральными числами 1,9х3,5, 0,2х8,5 2,5х0,9 1,7х0,3
Математика
SSSSSSSOS РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! нужно написать их и решить как умножения с натуральными числами 1,9х3,5, 0,2х8,5 2,5х0,9 1,7х0,3
Ответ(ы):
Гость:
1,9•3,5=6,65 1,9 •3,5 ____ 95 57 ____ 6,65 0,2•8,5=1,70 0,2 • 8,5 ____ 10 16 ______ 1,70 2,5•0,9=2,25 2,5 • 0,9 ______ 2,25 1,7•0,3=0,51 1,7 • 0,3 _____ 0,51
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для детского сада купили 32 красных стула и зеленый в 4 раза меньше Сколько всего стульев купили для детского сада
Физика