SSSSSSSOS РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! нужно написать их и решить как умножения с натуральными числами 1,9х3,5, 0,2х8,5 2,5х0,9 1,7х0,3

Математика

SSSSSSSOS РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! нужно написать их и решить как умножения с натуральными числами 1,9х3,5, 0,2х8,5 2,5х0,9 1,7х0,3

Автор: Гость