Старые часы отстают на 10 секунд в час. Сколько времени они покажут через трое су??ок после того, как стрелки установили на 12 часов?

Математика

Старые часы отстают на 10 секунд в час. Сколько времени они покажут через трое су??ок после того, как стрелки установили на 12 часов?

Автор: Гость