Старые часы отстают на 10 секунд в час. Сколько времени они покажут через трое су??ок после того, как стрелки установили на 12 часов?

Математика
Старые часы отстают на 10 секунд в час. Сколько времени они покажут через трое су??ок после того, как стрелки установили на 12 часов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3с=72ч 10*72=720(сек) 720:60=12(мин) составляет отставание через трое суток. 60-12=48 мин покажут .итого 11.48 покажут чамы через трое суток
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