Ставится ли запятая: Лично мне (,) становится очень....

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Ставится ли запятая: Лично мне (,) становится очень....
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нет , не ставится , т.к лично будет обстоятельство,мне дополнение,становится сказуемое , очень обстоятельство, соответственно не никаких однородных членов, это простое предложение
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