Стоимость проезда в городском транспорте для школьников составляет 12 рублей. Ско??ько процентов составляет стоимость школьного билета от общей стоимости билета, если общая стоимость билета равна 80 рублей?

Математика

Стоимость проезда в городском транспорте для школьников составляет 12 рублей. Ско??ько процентов составляет стоимость школьного билета от общей стоимости билета, если общая стоимость билета равна 80 рублей?

Автор: Гость