Стоимость проезда в городском транспорте для школьников составляет 12 рублей. Ско??ько процентов составляет стоимость школьного билета от общей стоимости билета, если общая стоимость билета равна 80 рублей?

Математика
Стоимость проезда в городском транспорте для школьников составляет 12 рублей. Ско??ько процентов составляет стоимость школьного билета от общей стоимости билета, если общая стоимость билета равна 80 рублей?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12/80*100 =15 процентов...............................................
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