Стоимость установки входной двери в квартире составляет 5% от её цены определите цену двери если известно что её установка стоит 342 рубля. с объяснением пожалуйста

Математика
Стоимость установки входной двери в квартире составляет 5% от её цены определите цену двери если известно что её установка стоит 342 рубля. с объяснением пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Установка двери стоит 342 рубля. Это 5% от стоимости двери. Решение: 5% = 0,05 342 : 0,05 = 6840(руб) Ответ: 6840рублей - цена двери. ---------------------------------------------- Если это не очень понятно, можно решить по-другому: 1) Цена двери = 100%    100 : 5 = (в) 20раз 100% больше 5%. 2) 342 * 20 = 6840(руб) Ответ: тот же
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