Столяр и его помощник должны сделать 217 рам.Столяр в день делает 18 рам,а его помощн??к 13.Сколько рам им останется сделать после двух дней работы?четырёх дней работы?семи дней работы?
Математика
Столяр и его помощник должны сделать 217 рам.Столяр в день делает 18 рам,а его помощн??к 13.Сколько рам им останется сделать после двух дней работы?четырёх дней работы?семи дней работы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде 1)18+13=31(рам)-в день делают столяр и его помощник. 2)217-(31+31)=55(рам)-после двух дней работы 3)217-(55+55)=107(рам)-после четырёх дней работы 4)217-(107+55+31)=24(рам)-после семи дней работы
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