Столяр и его помощник должны сделать 217 рам.Столяр в день делает 18 рам,а его помощн??к 13.Сколько рам им останется сделать после двух дней работы?четырёх дней работы?семи дней работы?

Математика

Столяр и его помощник должны сделать 217 рам.Столяр в день делает 18 рам,а его помощн??к 13.Сколько рам им останется сделать после двух дней работы?четырёх дней работы?семи дней работы?

Автор: Гость