Столяр отремонтировал 32 стула,работая 5 ч до обеда и 3 ч после обеда.за каждый час с??оляр ремонтировал одинаковое количество стульев. сколько стульев отремонтировал столяр до обеда?после обеда?

Математика

Столяр отремонтировал 32 стула,работая 5 ч до обеда и 3 ч после обеда.за каждый час с??оляр ремонтировал одинаковое количество стульев. сколько стульев отремонтировал столяр до обеда?после обеда?

Автор: Гость