Столяр отремонтировал 32 стула,работая 5 ч до обеда и 3 ч после обеда.за каждый час с??оляр ремонтировал одинаковое количество стульев. сколько стульев отремонтировал столяр до обеда?после обеда?

Математика
Столяр отремонтировал 32 стула,работая 5 ч до обеда и 3 ч после обеда.за каждый час с??оляр ремонтировал одинаковое количество стульев. сколько стульев отремонтировал столяр до обеда?после обеда?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
32:(5+3)=4 - за каждый час 4*5=20 - до обеда 4*3=12 - после обеда
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