Столовая расходовала одну неделю по 70 л молока в день ,а другую неделю по 80 л молок?? в день .Сколько литров молока израсходовали за эти две недели ,если столовая работала 5 дней в неделю ,6 дней

Математика
Столовая расходовала одну неделю по 70 л молока в день ,а другую неделю по 80 л молок?? в день .Сколько литров молока израсходовали за эти две недели ,если столовая работала 5 дней в неделю ,6 дней
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70×5=350 (л)- 1 неделя 80×6=480 (л)- 2 неделя 480+350=830 (л)- за 2 недели
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