Столовая расходовала одну неделю по 70 л молока в день ,а другую неделю по 80 л молок?? в день .Сколько литров молока израсходовали за эти две недели ,если столовая работала 5 дней в неделю ,6 дней

Математика

Столовая расходовала одну неделю по 70 л молока в день ,а другую неделю по 80 л молок?? в день .Сколько литров молока израсходовали за эти две недели ,если столовая работала 5 дней в неделю ,6 дней

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